Torino-Genoa, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Genoa è la sfida valida per la 24ª giornata di Serie A. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, anche se nelle ultime giornate entrambe le squadre si sono riprese. Vincere oggi, almeno per i granata, significherebbe chiudere quasi definitivamente il discorso legato alla salvezza. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20.45, segui Torino-Genoa in diretta su Toro.it.

Torino-Genoa: il prepartita

Ore 18.45 Mancano circa due ore al calcio d’inizio del match tra Torino e Genoa, e una gran folla di persone è già arrivata nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino. Sarà una sfida fondamentale per i granata, che dopo aver ottenuto 6 risultati utili consecutivi vogliono ora vincere per confermare il piazzamento tra le prime 10.

Torino-Genoa: le probabili formazioni

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp: Paleari, Donnarumma, Masina, Biraghi, Walukiewicz, Dembélé, Casadei, Elmas, Linetty, Gineitis, Salama, Sanabria. All. Vanoli.

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha A disp. Siegrist, Norton-Cuffy, Otoa, Matturro, Kasa, Masini, Onana, Messias, Cuenca, Venturino, Ekuban, Ekhator, Miretti. All. Vieira

Dove vedere Torino-Genoa in tv e in streaming

La partita tra Torino e Genoa, in programma quest’oggi alle 20.45, sarà visibile sia su DAZN che su Sky Sport. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo, i canali dedicati saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Torino-Genoa: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45

Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino: In attesa di comunicazione

Genoa: In attesa di comunicazione