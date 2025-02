Sintesi e commento / Buon primo tempo della formazione granata. Al 30′ Tameze costretto a uscire per un infortunio

Il Torino si presenta alla partita contro il Genoa con l’obiettivo di proseguire la striscia di risultati positivi (cinque pareggi e una vittoria nelle precedenti sei gare), per riuscirci Vanoli conferma quasi totalmente la formazione vista nelle ultime gare, l’unica novità è Walukiewicz nel ruolo di terzino destro. Partono invece dalla panchina tutti e quattro gli acquisti del mercato invernale: Biraghi, Casadei, Elmas e Salama. Il Torino inizia bene trascinato da un Vlasic in grande spolvero: proprio il croato al 7′ impegna Leali con una conclusione dal limite che il portiere devia in angolo. Dopo una potenziale occasioni non sfruttata da Karamoh, al 26′ ancora Vlasic costringe alla parata Leali con un’altra conclusione dal limite. Alla mezz’ora Vanoli è costretto a effettuare la prima sostituzione: Tameze accusa un problema alla caviglia e al suo posto entra Gineitis. Dopo una fase di gioco senza particolari emozioni, al 42′ viene innescato Karamoh sulla sinistra: il numero 7 entra in area, salta un difensore con una finta e prova poi la conclusione a giro che termina però alta. All’ultima azione del primo tempo il Torino passa in vantaggio: angolo di Lazaro e autogol di Thorsby. Le squadre vanno al riposo sull’1-0.

Torino-Genoa 1-1: il secondo tempo

Il secondo tempo ricomincia con le due squadre che tornano in campo con gli stessi protagonisti che avevano terminato la prima frazione. Non cambia neppure il copione della partita, il Torino continua ad attaccare e al 49′ crea i presupposti per il 2-0: Vlasic è bravo a servire l’accorrente Sosa sulla sinistra, il terzino cerca Karamnoh ma il cross è leggermente arretrato. Vieira prova allora a cambiare qualcosa nel suo Genoa inserendo Zanoli e Messias per Miretti e Vitinha, ma è ancora il Torino a rendersi pericoloso, prima con un tiro centrale di Lazaro, poi con una conclusione di Vlasic che termina sull’esterno della rete. Al 68′, alla prima occasione, il Genoa pareggia: tutto nasce da un erroraccio di Coco che sbaglia un passaggio in fase difensiva e Pinamonti, servito Messias. Vanoli decide allora di ricorrere ai cambi: entrano Biraghi, Pedersen e Casadei al posto di Sosa, Lazaro, e Karamoh. Il Genoa però prende un po’ di coraggio e il Torino fatica a costruire occasioni che fatto fino al momento del gol di Pinamonti. All’85’ Vanoli decide allora di passare al 4-4-2 inserendo Sanabria al fianco di Adams in attacco. Al 91′, da angolo di Biraghi, Casadei colpisce di testa ma la palla termina di poco fuori. Al 94′ Sanabria viene trattenuto in area: è rigore netto ma l’arbitro fischia clamorosamente un fallo in attacco. Per le proteste viene espulso Godinho. La partita finisce così 1-1.