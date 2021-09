Il croato Brekalo commenta il primo gol con la maglia del Torino, che però non è bastato a battere il Venezia

“Mi sento molto felice per aver potuto aiutare la squadra, finalmente è arrivato il gol, lo volevo tantissimo. Al debutto avevo avuto una grande opportunità ma non è successo, ho aspettato tanto questo momento, sfortunatamente non abbiamo vinto. Lo dedico a me, alla famiglia, a me stesso”, ha detto Brekalo dopo il pareggio di Venezia. “Non sono felice per questo punto”, ha aggiunto.

Brekalo sul derby: “Una partita importante”

Sulla partita: “Qui lo stadio è piccolo e c’è un’atmosfera particolare, abbiamo lottato molto ma sfortunatamente c’è stato il rosso e poi il rigore. Abbiamo dovuto accettarlo e teniamo questo punto”. Sul derby: “So che è una partita diversa dalle altre, credo sia la più importante della stagione, i nostri tifosi ci sosterranno, avremo ottime possibilità per fare bene”.