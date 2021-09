Le parole dell’allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, dopo il pareggio contro il Torino al Penzo

“Credo che dal punto di vista agonistico non si poteva fare altrimenti, il Toro è una delle migliori come l’Atalanta su questo piano. Abbiamo anche rischiato di perderla, col ciuccio in bocca, come siamo noi in certi frangenti, concediamo poco ma quando succede rischiamo forte. Questa partita ci dà stimoli e fa capire che ci possiamo stare in questa categoria”, così Zanetti ha commentato il punto del Penzo contro i granata. Sul sistema: “Il 4-4-2 è stata una scelta per coprire il campo, per avere due punte e non dare punti di riferimento. Spesso ha funzionato, siamo comunque rimasti sempre molto offensivi contro una squadra importante. Chi è entrato ha fatto bene, strategicamente ho fatto questa scelta del sistema”.

Sui più giovani: “Busio e Ampadu hanno fatto bene, sono giovani di spessore, la gioventù va messa dentro se ha spessore. Quando parlo di esperienza parlo di quella in Serie A in generale, a parte Molinaro e Caldara gli altri non ne hanno. L’esperienza si fa sul campo, vale anche per me come allenatore”.