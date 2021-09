Al termine di Venezia-Torino, l’allenatore granata Ivan Juric ha commentato il pareggio ottenuto dalla sua squadra al Penzo

Ivan Juric al termine di Venezia-Torino ha così commentato il pareggio ai microfoni di Sky. “In altre partite, contro Atalanta e Lazio, ci è girata malissimo, con il gol di Mandrogra stasera le cose si sarebbe un po’ equilibrate. Per larghi tratti stasera abbiamo fatto bene, dopo potevamo cambiare un po’ il modo di giocare. Un po’ ho sbagliato anche io, avrei potuto fare delle mosse diverse. Oggi è stato un punto guadagnato, fanno male i punti persi contro Atalanta e Lazio”.

Juric: “Siamo sulla strada giusta”

Poi ai microfoni di Dazn: “E’ stata una partita dura, tosta, potevamo fare qualcosa in più. L’episodio del rigore è stata la conseguenza delle cose che potevamo fare meglio”.

Su Singo: “E’ un giovane che si sta applicando, sta facendo bene. L’anno scorso all’inizio stagione neanche si allenava con la prima squadra, sta crescendo e l’assist fatto oggi è un segno della crescita”.

Sulla partita: “Oggi avevamo pochi cambi in attacco, giocano sempre Sanabria e Brekalo. Siamo sulla strada giusta comunque, ci sono cose da migliorare ma va bene così. Avremmo meritato di avere qualche punto in più per quello che abbiamo fatto, oggi invece il Venezia ha meritato il punto”.

Infine su Djidji: “Djidji è la più grande scoperta in positivo da inizio ritiro. Sta giocando benissimo, purtroppo è stato protagonista in negativo in questi ultime due partite ma gli errori capitano. Non perderà la mia stima e non deve perdere fiducia, sta facendo benissimo. Doveva andare via invece meno male che è rimasto”.