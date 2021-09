Il difensore del Torino commette un altro fallo da rigore, come con la Lazio, il contropiede di Mandragora non va a buon fine: le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: poco impegnato nella prima ora di gioco, lo si vede per un giallo evitabile quando provoca Ampadu che poi lo sbilancia, a gioco fermo. Intuisce e sfiora il pallone che Aramu spedisce in porta su calcio di rigore. In pieno recupero il suo riflesso evita il gol della beffa

DJIDJI 4: soffre le iniziative di Okereke, specialmente nella parte iniziale della partita. Quando sembra avergli preso le misure, l’avversario lo mette alle corde. Due gialli in tre minuti, il secondo per un fallo in area che ha poco senso, considerato che il portiere sarebbe potuto intervenire.

BREMER 6: il migliore della retroguardia, ci vuole un tacco per lasciarlo sul posto, come fa Johnsen in occasione dell’azione che porta poi Okereke a conquistare un calcio di rigore

RODRIGUEZ 6: rispetto alle ultime uscite concede qualcosa in più, tuttavia non commette errori tali da compromettere la partita

(continua a pagina 2)