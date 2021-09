Al temine di Venezia-Torino, il grande ex del match, Mattia Aramu, ha commentato l’1-1 finale ai microfoni di Dazn

Con il suo rigore Mattia Aramu ha fissato il risultato di Venezia-Torino sull’1-1. L’ex calciatore granata ha commentato la partita ai microfoni di Dazn: “Se mi avessero detto che il mio primo gol in A fosse stato contro il Toro non ci avrei creduto. E’ stata un’emozione doppia. E’ stata difficile non esultare, 16 anni al Toro ti rimangano indelebili dentro. Qua al Venezia i tifosi mi hanno sempre trattato da Dio, dedico il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza”.