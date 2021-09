Sintesi e commento del primo tempo di Venezia-Torino, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A

Non si può parlare di turnover per il Torino a Venezia, non del tutto, perché Juric contro i lagunari manda in campo una formazione molto simile a quella vista con la Lazio, con due eccezioni. C’è Ansaldi dal primo minuto (Aina indisponibile per motivi familiari), in mezzo al campo riposa Mandragora, al suo posto insieme a Pobega c’è Lukic. Per il resto la formazione è la stessa che ha pareggiato con la Lazio, anche se in panchina stasera il croato non ha Pjaca, lo spaccapartite. L’avvio del Venezia sorprende i granata: due conclusioni di Okereke, tra il 13′ e il 17′, scuotono il Torino che dalla parte opposta si rende pericoloso con un cross di Ansaldi che per poco non pesca Singo, anticipato in area. Al 25′ va in vantaggio Johnsen ma è evidente la posizione di fuorigioco del giocatore norvegese del Venezia. Al 29′ Pobega pesca Singo, l’esterno prova a mettere in mezzo un pallone che velocissimo attraversa l’area senza che nessuno possa deviarlo. Ancora Ansaldi al 31′: cross dalla sinistra per Sanabria che spizza ma non centra la porta. Al 36′ resta a terra Vacca: non ce la fa a proseguire il centrocampista del Venezia, Zanetti lo richiama e manda in campo Ampadu. Al 39′ Linetty dal limite: tiro centrale che non dà problemi al portiere del Venezia. Il Toro alza il proprio baricentro negli ultimi minuti ma non riesce a sfondare: si va al riposo sull’1-1.