Venezia-Torino diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Posticipo della sesta giornata: Venezia-Torino chiuderà il turno di campionato. I granata di di Juric arrivano alla sfida del Penzo dopo il pareggio beffardo con la Lazio di giovedì sera, intenzionati a prolungare la striscia positiva iniziata contro la Salernitana. Troveranno di fronte una squadra che tra panchina e campo avrà tre ex: Paolo Zanetti, allenatore dei lagunari, e poi Molinaro e Aramu, quest’ultimo cresciuto nel vivaio e al Torino per tutta una vita. Segui la diretta di Venezia-Torino su Toro.it.

Venezia-Torino, il prepartita

Ore 18.45 Mancano circa due ore alla partita del Penzo tra Venezia e Torino. Le due squadre non sono ancora arrivate allo stadio ma i pullman sono attesi nella prossima mezz’ora. La sfida che chiuderà la sesta giornata di campionato della Serie A 2021/2022 vedrà diversi assenti tra i granata. Juric non ha potuto chiamare gli indisponibili Praet, Pjaca, Belotti e Zaza ai quali si è aggiunto oggi Izzo. Non c’è nemmeno Aina, in permesso per motivi personali. Dopo l’arrivo allo stadio consueta ricognizione prima del riscaldamento che precederà il fischio d’inizio.

Venezia-Torino, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio, Aramu, Henry, Johnsen. A disp: Neri, Arvidsson, Ampadu, Ebuehi, Modolo, Schnegg, Svoboda, Bjarkason, Crnigoj, Fiordilino, Heymans, Kiyine, Tessmann, Forte, Okereke All. Zanetti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Buongiorno, Djidji, Izzo, Vojvoda, Baselli, Linetty, Rincon, Verdi, Warming. Allenatore. Juric

Venezia-Torino, dove vederla in tv e streaming

Venezia-Torino in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti in esclusiva della Serie A. La diretta web sarà disponibile su Toro.it.

Venezia-Torino, le formazioni ufficiali

Venezia-Torino, la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45