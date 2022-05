Dopo la vittoria del Torino sul Verona, Josip Brekalo, ai microfoni di Dazn, ha commentato il successo arrivato grazie al suo gol

Josip Brekalo ha deciso la partita del Bentegodi tra Verona e Torino con un bel destro dopo il dribbling su Depaoli. A fine gara il numero 14 granata ha così commentato il successo ai microfoni di Dazn: “Ho fatto un bellissimo gol, sono contenti che sia servito per vincere questa partita. E’ stata una battaglia, siamo molto contenti. Il record di punti di Juric? Siamo contenti, fare 50 punti in serie A non è facile. Siamo tutti felici”.

Brekalo: “Il primo anno in Italia non è stato facile”

Brekalo è in prestito con diritto di riscatto al Torino ma l’attaccante ha di fatto annunciato che il suo futuro sarà ancora in maglia granata: “Il primo anno in Italia non è stato facile ma sono contento, anche se penso che posso dare di più il prossimo anno. Devo essere più decisivo, come ho fatto oggi”.