L’analisi di Igor Tudor dopo la vittoria del Torino al Bentegodi: “Stagione positiva, è stata una partita in cui avevamo un po’ di stanchezza”

“Partita combattuta, il Toro è stato bravo a segnare quel gol, noi volevamo almeno questo pareggio per stare lontani da loro. C’era anche un po’ di stanchezza ma comunque i ragazzi hanno dato tutto”, così Tudor sulla partita vinta dal Torino sul Verona. “La partita non è stata fluida, si è giocato nel primo tempo, venti minuti-mezz’ora, poi ci sono stati ‘casini’, penso sia stata una partita bella da vedere”. Cosa è mancato davanti? “Non siamo riusciti a metterla dentro, la differenza è stata che loro lo hanno fatto e noi no”. Sull’annata: “La stagione è stata positiva e straordinari, proviamo a vedere di dare il meglio la prossima partita”. Con tre punti in più il Verona supererebbe il record del Verona di Mandorlini.