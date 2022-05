Sintesi e commento del primo tempo di Verona-Torino: decide al momento una rete di Brekalo, in gol dopo un digiuno di tre mesi

La formazione di Juric è quella annunciata: Zima prende il posto di Bremer al centro della difesa, Aina quello di Singo, mentre in mezzo torna titolare Lukic a scapito di Mandragora. Davanti il tridente titolare, con Praet, Brekalo e Belotti. Per il tecnico granata è il ritorno al Bentegodi da avversario, dopo due stagioni in cui il croato ha tratto il massimo dall’esperienza veronese. Equilibrio nei primissimi minuti: Gunter in anticipo su Belotti al 7′, risponde Caprari un minuto dopo con una conclusione da fuori che finisce abbondantemente fuori. Al 16′ destro di Brekalo sull’esterno della rete dopo una bella combinazione con Praet. Occasione Verona un minuto dopo: Simeone per Lasagna che in area conclude trovando però Berisha. Il gol che sblocca la partita arriva al 19′: la sblocca (e si sblocca) Brekalo, ben imbeccato da Vojvoda. Il croato lascia sul posto Depaoli e conclude a giro con il pallone che colpisce la parte interna della traversa prima di entrare. Al 25′ cooling break: giornata molto calda a Verona. La partita riprende ma il ritmo no: tante pause, gioco spezzettato, poi negli ultimi cinque minuti la gara si riaccende. Al 41′ Caprari stende Praet al limite destro dell’area e protesta vivacemente: per sua fortuna Camplone non è così severo. Al 45′ parata di Berisha su Lazovic: il Toro si salva. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi.