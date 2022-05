Il croato decide con la rete al 19′ del primo tempo la sfida del Bentegodi, prova positiva di Aina sulla fascia, in difesa Zima annulla Simeone

BERISHA 7: al 17′ Lasagna gli tira praticamente addosso ma il portiere è ben posizionato ed è bravo a chiudergli lo specchio, ottimi riflessi a fine primo tempo su Lazovic.

IZZO 6.5: esce subissato dai fischi dei tifosi del Verona, dopo aver ingaggiato un duello intenso con Caprari (un giallo per entrambi nel momento di maggiore tensione). Il difensore non lascia praticamente spazio all’avversario ma deve poi alzare bandiera bianca per un problema fisico (st 14′ DJIDJI 6: nel finale d’assalto del Verona mantiene alta la concentrazione)

ZIMA 7: sostituisce Bremer al centro della difesa e prende in carico la marcatura di Simeone, riuscendo quasi sempre ad avere la meglio sull’attaccante del Verona. In area è sempre lui a svettare di testa, e per poco non segna la rete del 2-0, stregato da un Montipò che respinge da posizione ravvicinata

RODRIGUEZ 6: controlla Lasagna che gli scappa via solo ad inizio partita, la solita gara di sostanza senza sbavature.

