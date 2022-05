L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha così commentato la vittoria della sua squadra sul campo del Verona arrivata grazie al gol di Brekalo

Ivan Juric, per la prima volta nella sua carriera da allenatore, ha raggiunto quota 50 punti in classifica in serie A. L’allenatore ha così commentato il successo per 1-0 del suo Torino contro il Verona. “Penso che la vittoria di oggi sia stata meritata, nel secondo tempo potevamo anche chiuderla e fare il 2-0. Abbiamo fatto una partita seria contro una squadra che gioca bene, spettacolare. Sono contento della prestazioni, i miei ragazzi mi hanno dato una bellissima risposta. Vincere qua è super difficile, la squadra ha fatto una partita tosta, giusta, seria, la vittoria è meritata”.

Juric: “I 50 punti? Contento per i ragazzi”

“Sono contento di aver raggiunto i 50 punti, non è stato facile, ma sono contento per i ragazzi per come hanno lavorato da inizio ritiro. Adesso dobbiamo cercare di restare nella parte sinistra della classifica”.

Sul ritorno a Verona, Juric ha commentato: “Qua a Verona ho lasciato un pezzo di cuore, sono stati i due anni più belli della mia vita. Sono stati due anni magnifici, mi hanno voluto bene, anche la mia famiglia si è trovata bene. E’ stato emozionante oggi tornare”.