Le parole del difensore centrale, oggi in campo da titolare al posto di Bremer al centro della difesa

Ha giocato per tutta l’annata a destra, alternandosi a Djidji, oggi a Verona invece è stato protagonista da centrale, al posto di Bremer. “Nei primi dieci minuti è stato un po’ difficile”, ha spiegato David Zima dopo la partita tra Verona e Torino. “Prima della partita Rodriguez mi ha detto di stare tranquillo, di fare come faccio sempre in allenamento e io ci sono riuscito. L’importante è che abbiamo vinto”. Poi sulla sfida del Bentegodi: “La partita è stata molto difficile, abbiamo incontrato una squadra che gioca con i nostri stessi concetti, uno contro uno a tutto campo. Fisicamente era difficile ed è importante aver fatto un grande gol”.

Zima: “Importante non prendere gol nel finale”

“Negli ultimi minuti abbiamo avuto sempre avuto qualche problema quindi è stato importante non subire gol. Io il migliore in campo? Lo deve dire il mister, analizzando i video”.