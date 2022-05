Al termine di Verona-Torino, Dennis Praet ha commentato la vittoria per 1-0 della squadra granata al Bentegodi

Dennis Praet ha commentato ai microfoni di Torino Channel la vittoria del Torino sul campo del Verona: “Era una partita molto tosta, con due squadre che giocano in maniera uguale, con tanti contrasti e tanti uno contro uno. Non era facile vincere qua ma l’abbiamo fatto”. Venerdì la squadra granata sarà impegnata nell’ultima di campionato contro la Roma: “La Roma è una squadra forte, la conosciamo, ma vogliamo chiudere bene la stagione in casa davanti ai nostri tifosi. Cercheremo di vincere”.