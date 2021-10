Le parole del croato Brekalo prima del match del Maradona prima di Napoli-Torino: “Sappiamo qual è la nostra filosofia di gioco”

Esordio al Maradona per Brekalo, che per la prima volta scenderà in campo nello stadio del Napoli. “Credo che sia speciale non solo per me ma per tutti, dato che sappiamo chi è stato Maradona”. Brekalo è uno di quei giocatori rientrati dalla Nazionale: “Non è facile prepararsi dopo gli impegni della Nazionale però noi abbiamo chiaro stile e filosofia di gioco. Penso che oggi possiamo vincere o comunque fare punti”, ha concluso il croato.