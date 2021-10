Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino: ecco le scelte di Spalletti e Juric in vista della sfida che avrà inizio fra poco, alle ore 18

La grande curiosità – almeno quella dei tifosi del Torino – era tutta per la scelta della punta granata che Juric avrebbe schierato titolare contro il Napoli. Ebbene, come nelle previsioni c’è Sanabria dal primo minuto: farà gli straordinari, dopo aver viaggiato di ritorno dagli impegni con la Nazionale ed essere arrivato solo ieri mattina a Torino. Zaza e Belotti sono a disposizione ma non giocano da tempo, motivo per cui partiranno dalla panchina.

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Demme, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Mertens, Ghoulam, Petagna, Zanoli, Lobotka. Allenatore: Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione: Berisha, Pobega, Izzo, Zima, Zaza, Baselli, Belotti, Ansaldi, Kone, Vojvoda, Warming, Buongiorno. Allenatore: Juric