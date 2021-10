Il dt del Torino, Davide Vagnati, ha parlato della sfida del Maradona e di Andrea Belotti, di nuovo convocato dopo quasi due mesi

Tanti i Nazionali rientrati alla spicciolata in casa Toro, gli ultimi Sanabria e Rincon, arrivati solo ieri. Il primo sarà già in campo. E sul tema si è espresso Vagnati prima del calcio d’inizio di Napoli-Torino: “Un dato oggettivo che Antonio e Tomas abbiano viaggiato fino a ieri mattina, dormito in volo. Sono tematiche e problemi da affrontare in sede Fifa, però non dobbiamo avere alibi, affrontiamo una grande sfida”. Al Maradona il ritorno di Belotti, che parte dalla panchina. Mentalmente il mancato rinnovo e tutte le voci lo condizioneranno? “Andrea ha voglia dato che torna ovviamente dopo tanto tempo, si è allenato bene compatibilmente con le sue condizioni fisiche, è motivato e ci darà una grande mano”, ha concluso il dt del Torino.