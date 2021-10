Gli episodi da moviola di Napoli-Torino: le decisioni di Sacchi e dei suoi assistenti nella sfida del Maradona

Sacchi è il direttore di gara scelto per Napoli-Torino: a lui l’onere di fischiare una partita che per i partenopei può significare tornare in testa alla classifica ma che vale tanto anche per i granata. Al Var c’è invece Di Bello. A seguire gli episodi da moviola della sfida del Maradona.

Gli episodi da moviola di Napoli-Torino

25′ Kone in scivolata in area mette giù Di Lorenzo: Sacchi indica il dischetto

-La moviola: il rigore c’è