Napoli-Torino diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Napoli-Torino è la partita valida per l’ottava giornata del campionato di serie A 2021/2022. Una trasferta sulla carta molto complicata per la formazione granata, considerato che i partenopei hanno vinto tutte e sette le partite fino a questo momento giocate in campionato: la squadra di Ivan Juric deve però rialzarsi dopo la sconfitta per 1-0 nel derby contro la Juventus giocato prima della pausa per le nazionali. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18. Segui Napoli-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Napoli-Torino: il prepartita

Ore 16.00 Al Diego Armand Maradona si attende l’arrivo delle due squadre. Ivan Juric per la prima volta ha a disposizione Simone Zaza, rientrato dopo l’infortuno al ginocchio, ma soprattutto può nuovamente contare sul capitano Andrea Belotti, fermo dopo un mese e mezzo dopo l’infortunio al perone patito contro la Fiorentina. “Belotti tornerà al top dopo la prossima sosta” ha dichiarato Juric nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico croato deve comunque fare i conti ancora con alcune assenze importanti sulla trequarti campo, dove Dennis Praet e Marko Pjaca non hanno smaltito i rispettivi infortuni. Dall’altra parte, Luciano Spalletti ha invece perso in difesa Kostas Manolas.

Napoli-Torino: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione. Ospina, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Elmas, Demme, Lobotka, Lozano, Mertens. Allenatore. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Aina, Buongiorno, Izzo, Vojvoda, Zima, Baselli, Pobega, Rincon, Belotti, Warming, Zaza. Allenatore. Juric.

Napoli-Torino, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Torino in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma streaming che si è vista assegnati i diritti per il triennio 2021-204 delle partite di Serie A.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

Napoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita in programma alle ore 18.00.