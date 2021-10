Dopo i primi 45′ equilibrio tra Napoli e Torino: dei partenopei l’occasione più ghiotta, il rigore sbagliato da Insigne. La sintesi

La scelta cade ancora su Sanabria: è il paraguaiano a guidare l’attacco al Maradona mentre per il resto la squadra è quella attesa. Djidji rientra dalla squalifica, sulla sinistra c’è Aina mentre sulla trequarti agiscono Linetty e Brekalo. La prima notizia del match non è esattamente di quelle buone: l’infortunio di Mandragora -che era anche capitano, la fascia passa poi a Bremer – dopo sei minuti (uscirà all’8′ per Kone) è un’altra tegola per Juric, che già ha in panca un Pobega non al meglio. Al 10′ Osimhen sfiora l’incrocio dopo una grande azione personale, al 16′ colpo di testa di Bremer parato da Ospina. Al 25′ l’episodio che potrebbe cambiare la partita. Fallo di Kone su Di Lorenzo in area, Sacchi non ha dubbi e assegna il rigore, giusto. Ma dal dischetto Insigne sbaglia: Milinkovic-Savic para il rigore del capitano del Napoli. Al 29′ ancora Toro pericoloso con Brekalo, la cui conclusione è respinta da Ospina. Rischia il Toro al 38′: Koulibaly tutto solo in area chiama alla respinta con i piedi il portiere granata, ma viene poi segnalato il fuorigioco di Politano. Nel finale una doppia occasione per i granata, tra il 43′ e il 44′: prima un contropiede di Brekalo che serve alla sua destra Sanabria che però conclude fuori. Poi ancora azione che parte dalla trequarti e da Brekalo che serve Linetty ma senza che però il centrocampista riesca a concludere. Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo.