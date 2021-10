Ai microfoni di Torino Channel, Koffi Djidji ha commentato la sconfitta della squadra granata contro il Napoli

Ai microfoni di Torino Channel, Koffi Djidji ha così commentato la sconfitta del Toro contro il Napoli: “Nello spogliatoio ci siamo detti che abbiamo fatto bene, però ci da fastidio essere tornati a casa senza punti. Il Napoli è una squadra forte, che non ha ancora perso una partita e anche per questo volevamo vincere. Dobbiamo però lavorare perché facciamo bene ma bisogna alzare tutti il livello per fare gol”.

Djidji: “La squadra sta facendo bene”

Sul metodo di lavoro di Juric: “Abbiamo imparato tanto, quello che facciamo in allenamento poi lo ripetiamo in campo. Sono triste per questa sconfitta perché oggi volevo vincere”.

Djidji ha poi parlato della sua stagione: “Abbiamo tutti bisogno di giocare per prendere fiducia e anche per stare bene fisicamente. Sono contento di giocare spesso, devo ringraziare la squadra e il mister. La squadra fa bene, dobbiamo continuare così ma fare più gol”.