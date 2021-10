Le pagelle di Napoli-Torino: il portiere granata ipnotizza Insigne e nulla può su Osimhen, il croato sbaglia troppo

MILINKOVIC-SAVIC 7: decisivo nel primo tempo quando ipnotizza Insigne che dagli undici metri non riesce a superarlo. Attento anche in altre due occasioni già nei primi 45′, nulla può sul gol del Napoli

DJIDJI 6: in anticipo su Insigne al 10′ della ripresa, era atteso dopo i due errori di fila costati punti pesanti contro Lazio e Venezia. Stavolta non ne commette

BREMER 6.5: colpo di testa al 16′, quando si scalda anche in area avversaria, mentre in quella granata è impegnato in un duello durissimo con Osimhen, al quale qualcosa concede in occasione del palo di Lozano. Per il resto la partite del centrale è la solita: attento e preciso di fronte ad un attacco atomico

RODRIGUEZ 6: ormai titolare fisso per Juric, lo svizzero conferma i progressi, riuscendo a contenere al meglio Politano (st 22′ BUONGIORNO 5.5: Osimhen prende l’ascensore e lui nemmeno se ne accorge)

(continua a pagina 2)