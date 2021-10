Ai microfoni di Dazn, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato la vittoria della sua squadra sul Torino

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha così commentato la vittoria del suo Napoli contro il Torino: “Osimhen un giocatore fortissimo che sta attraversando un buon periodo di forma. Ma ciò che diventa fondamentale è vedere che va ad acchiappare ancora più cose dove prima non dava importanza. Sta diventando più completo, è un calciatore fortissimo”.

Spalletti: “Le squadre di Juric sono sempre difensivamente preparate”

Spalletti ha parlato anche di Juric: “Lo conosciamo bene, è un allenatore tosto, forte, che sa caricare benissimo le sue squadre. Contro di lui c’è sempre una battaglia di questo genere. Bisogna essere bravi a pilotare la partita quando la palla ce l’hai tu, poi andare forte nei contrasti e fare delle scelte perché le sue squadre le trovi sempre difensivamente preparate e pronte”.

Sul rigore sbagliato da Insigne: “La vive in base a quello che è il suo sentimento per questa maglia e questi colori, lui ci è molto attaccato. Ora che i compagni gli danno forza, lo aiutano, a maggior ragione. Era dispiaciuto. Il prossimo rigore, se c’è, per me lo batte Insigne. Quello dopo lo batte Lorenzo e il terzo lo batte il capitano”.