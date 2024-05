Torino-Milan, le formazioni ufficiali: Buongiorno tra i titolari dopo l’assenza del Bentegodi. Linetty in mediana al posto di Tameze

Ivan Juric schiera il Torino con il suo classico sistema di gioco. 3-4-1-2 con Milinkovic-Savic in porta, difesa a tre composta dal rientrante Alessandro Buongiorno al centro e al suo fianco Tameze e Masina. Gioca così ancora Rodriguez nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo. Dall’altro lato confermato Raoul Bellanova, così come in mediana Ilic al fianco della novità Linetty. Samuele Ricci si posiziona nuovamente trequartista dietro le punte Zapata e Pellegri, quest’ultimo preferito a Sanabria.

Torino-Milan: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Ricci; Zapata, Pellegri. All. Ivan Juric

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thaw, Tomori, Terracciano; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Okafor. All. Stefano Pioli