Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del calcio d’inizio di Torino-Milan. Queste le sue parole: “Sicuramente noi daremo il massimo. Poi spero che lo stadio ci sostenga per tutta la partita per permetterci di dare il massimo per cercare di vincerla . Quello che accadrà lo accetteremo”.