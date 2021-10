Al termine di Napoli-Torino, l’allenatore granata, Ivan Juric, ha commentato la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Dazn

Ivan Juric, al termine di Napoli-Torino, ha così commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta della sua squadra al Diego Armando Maradona. “Stasera non abbiamo resistito. Abbiamo avuto più occasioni del Napoli. Abbiamo fatto una partita seria, il rigore è stata un’ingenuità, poi abbiamo avuto diverse occasioni. Dispiace anche per come abbiamo preso il gol, c’è stata anche un po’ di sfortuna da parte nostra”.

Juric: “Nella trasmissione della palla siamo ancora carenti”

“Nella trasmissione della palla siamo ancora carenti. Ci sono tante situazioni in cui ero abituato alla mia squadra che usciva facilmente, abbiamo però ampi margini di miglioramento. Dobbiamo crescere un po’ di più nella trasmissione della palla e nella finalizzazione. Adesso abbiamo recuperato Belotti, Praet sarà a disposizione dalla prossima partita. Per il momento abbiamo fatto prestazioni ottime ma ottenuto risultati carenti”.

Sul giocare con due attaccanti: “Giocare con due attaccanti insieme? Abbiamo giocato così a Firenze ed è stata la più brutta partita da quando alleno. Non mi piace questa situazione, la nostra strada dve essere un’altra, come nella partita contro il Sassuolo in cui c’erano Praet, Brekalo e Sanabria. Forse non sono capace neppure io anche ad allenare la squadra per giocare con due attaccanti, ma non mi piace quell’idea di gioco, poi magari può essere una soluzione in alcune partite. Magari poi fra un mese la vedo diversamente”.

Su Belotti: “Belotti? E’ un ragazzo splendido, sta lavorando tanto per tornare in forma. Ci vorrà tempo perché ha avuto un infortunio che non gli ha permesso di correre per un mese. Io mi auguro che entri in forma dopo la prossima sosta ma già oggi mi ha dato un bel segnale. Mi è piaciuto come è entrato”.

Su Pjaca: “Finché c’era Pjaca che alternavo con Brekalo le cose andavano abbastanza bene in attacco. Nella partita contro il Sassuolo avevo avuto la sensazione di avere una squadra imprevedibile, cercherò di riproporre quella situazione perché mi aveva dato belle sensazioni. La nostra strada è quella”.