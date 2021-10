Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino: ecco le dichiarazioni dell’allenatore granata

Ivan Juric presenta alla stampa la sfida tra Napoli e Torino, in programma per domenica 17 ottobre alle ore 18. Ecco le parole del tecnico: “Il Napoli già nella seconda parte dell’ultimo campionato ha alzato il livello. Con Spalletti le hanno vinte tutte, hanno un equilibrio fantastico, riescono a fare gol in ogni situazione. Tutte le squadre che hanno provato a fare qualcosa non gli è andata bene. Bisogna fare una partita al top. Le assenza? E’ una cosa di quest’anno, mi dispiace molto. La nostra squadra ha bisogno di lavoro, di conoscenze, di crescere: così per un allenatore è difficile. In futuro bisognerà pensare come organizzare meglio questo aspetto. A me piace avere gli allenamenti, alzare il livello tattico e fisico nei giocatori. Fai tante partite in poco tempo, dove prepari e basta, non ti alleni”.

Juric prosegue: “Il Napoli ha vissuto diversamente ogni partita. Le squadre che aspettavano basse hanno preso quattro gol. Questa è la difficoltà del Napoli, che ha tante armi: Spalletti sfrutta tutto, li pressi alti e trovano spazio, stai basso e hanno giocatori tecnici nel palleggio. Non c’è una cosa nella quale riesci a metterli in difficoltà. Bisogna fare tutto e tutto bene”.

Su Belotti: “Per il Gallo sono contento. La prima settimana ha fatto tutto a parte, pian piano però gli andava via il dolore. Poi nella seconda parte ha iniziato a fare con la squadra metà allenamento. E’ un giocatore molto muscolare, un giocatore come quello ha bisogno di tempo per entrare in forma. Pian piano inizierà a dare il suo contributo. Dopo la prossima sosta sarà il Gallo del passato, ma già adesso può iniziare a darci il suo contributo, ma non dobbiamo aspettarci che sia al top della forma. Zaza? Più o meno uguale, anche se ha avuto un altro tipo di infortunio. Ha fatto lo stesso percorso di Belotti. Anche lui diventa disponibile”.

Juric parla degli infortunati e delle scorie eventuali del derby: “Praet dovrebbe essere disponibile per la prossima partita. Ha una progressione di lavoro soddisfacente. Linetty sta bene, è disponibile. Dopo il derby i ragazzi stanno facendo di tutto e di più, non devono avere una reazione scomposta, nervosa perché hanno perso il derby. Stanno facendo ottime prestazioni dall’inizio che spesso non sono state accompagnate dai risultati: a volte gira così, a volte è quella conoscenza che ci vuole per ottenere il risultato. Potevamo raccogliere di più”.

“Sanabria? Lui ancora deve tornare… Dovrebbe arrivare magari oggi e poi devi decidere cosa fare, la stessa cosa Rincon. Alla fine noi allenatori queste cose non le possiamo cambiare. Non sono ancora arrivati, vediamo come stanno e poi valutiamo”. Ancora su Zaza e Belotti: “Più o meno sono allo stesso livello. Il Gallo per un lungo periodo non poteva correre, invece Zaza pian piano correva, questa è la differenza. Non è facile capire veramente a che punto sono per giocare una partita complicata come quella contro il Napoli”.

Juric torna sul derby: “In generale del derby io percepisco, da parte del pubblico, grande positività, grande partecipazione con questa squadra dall’inizio di questo campionato. Non è facile secondo me per un tifoso applaudire una squadra che perde il derby per l’ennesima volta, c’è un apprezzamento per la prestazione. Poi il derby è sentito ed evito di caricarmi troppo, sono un po’ più chiuso per non cadere nel sentimentale. Cerchi sempre di caricarmi sempre al massimo”.