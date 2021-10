Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la partita tra il suo Napoli e il Torino: “Siamo a nostro agio da primi in classifica”

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita del suo Napoli contro il Torino di Ivan Juric: “Il Torino ha una storia di squadra che lotta, tosta, ogni volta ho sempre avuto difficoltà, ti dà battaglia, ora con Juric ancora di più perché è uno che sa fare il suo lavoro, ha il suo credo, prende calciatori con quella caratteristica che vuole. Nell’analisi di questa gara non troverei giustificazioni al fatto che abbiamo lottato meno di loro per la nostra classifica, il nostro pubblico, l’amore che ci circonda, questo mi dispiacerebbe”.

Su Napoli-Hellas: “Juric ha fatto il suo lavoro”

Su Napoli-Hellas dello scorso anno, il pareggio che costò agli azzurri la Champions, questo è il pensiero di Spalletti: “Juric ha fatto il suo lavoro e l’ha fatto bene, per cui non si va a dirgli niente. Non ha mai reso la vita facile a nessuno. E’ un allenatore che vuole diventare più forte e dà battaglia a tutti. E’ stato chiacchierato come possibile allenatore del Napoli perché ha questa caratteristica. Dobbiamo farci trovare pronti, se loro hanno delle motivazioni, figuriamoci noi essendo in testa”.

E sul Napoli primo in classifica: “I risultati fatti finora non devono essere un peso, ma una gioia per tutti. Noi siamo felici di stare in questa posizione, ci troviamo a nostro agio. Durante la sosta abbiamo parlato chiaramente della nostra ambizione. Vivere senza scopo è già raggiunto, noi vogliamo avere uno scopo per allenarci e giocare in modo corretto, facendo fatica e sudando, lo si fa per un risultato”.