L’attaccante non si vede praticamente mai, Singo sulla fascia spinge nel primo tempo e copre nella ripresa: le pagelle di Torino-Juventus

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: il primo vero intervento, decisivo, deve farlo ad inizio ripresa, all’8′, quando respinge un tiro ravvicinato di Alex Sandro. Il gol di Locatelli all’angolino è imparabile.

ZIMA 6: riesce a non farsi tradire dall’emozione in una partita in cui serve innanzitutto mantenere altissima la concentrazione. Ad inizio ripresa frena con astuzia Chiesa in area, impedendo al 22 bianconero di arrivare sul pallone.

BREMER 6.5: ci mette qualche minuto a prendere le misure agli avversari prima di sfoderare la solita prestazione che dà sicurezza a tutto il reparto. Nella ripresa, quando si alza la pressione della Juve, non perde mai la lucidità, è sempre in anticipo. Il gol subito è un demerito dell’intero reparto.

RODRIGUEZ 6: dopo sessanta secondi è già costretto ad interrompere un potenziale pericolo anticipando Kean, nel finale di primo tempo in scivolata a due passi dalla linea di porta anticipa il suo avversario.

