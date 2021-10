La probabile formazione del Torino contro il Napoli / Pobega ha recuperato, ma Lukic e Mandragora sono in vantaggio. Dubbio in attacco

Ivan Juric avrà tre prime punte tra i convocati per Napoli-Torino. Nessuna di queste, però, è al cento per cento della condizione. Il tecnico sceglierà quella titolare usando come criterio il rischio minore. Belotti e Zaza rientrano da lunghi infortuni ma durante la sosta hanno ripreso a lavorare col gruppo, mentre Sanabria è fisicamente integro ma è spossato dal rientro transoceanico, che lo ha fatto sbarcare a Torino solo nella mattinata di sabato. Queste sono le premesse, l’esito dovrebbe portare il paraguaiano a giocare dall’inizio, finché avrà benzina. Poi subentrerà il Gallo, verosimilmente, che sarà al top dopo la sosta di novembre ma intanto tornerà a dare una mano al Toro. Non è una scelta facile, però, per questo Juric si porterà il dubbio fino all’incombere della partita.

Il dubbio su Belotti e il ritorno di Djidji

Subito dietro all’attaccante, chiunque sarà, agiranno Brekalo e Linetty, visto che perdurano le indisponibilità di Pjaca, Praet e Verdi. A centrocampo è tornato in extremis Pobega, che però potrebbe partire in panchina lasciando spazio a Mandragora e Lukic. In fascia, Singo è certo di una maglia, l’altra se la giocano Ansaldi e Aina con l’argentino favorito: il 34 subentrerà a partita in corso, nella consueta staffetta. In difesa si rivedrà Djidji, con Bremer centrale e Rodriguez sul centrosinistra. I due braccetti sono nettamente in vantaggio su Zima e Buongiorno.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Aina, Buongiorno, Izzo, Vojvoda, Zima, Baselli, Pobega, Rincon, Belotti, Warming, Zaza. Allenatore. Juric

Indisponibili: Pjaca, Praet, Verdi