È tornato dalla Nazionale mercoledì, ma è arruolabile per Napoli-Torino, l’unico tra i trequartisti: Juric si affida a lui

Praet e Verdi si sono allenati a parte, Pjaca ha seguito ancora un programma personalizzato: anche l’ultimo bollettino prima della rifinitura ha confermato l’emergenza, che è di reparto e si ripercuote sulla squadra tutta. Il Torino andrà a Napoli con un solo trequartista di ruolo a pieno servizio: Josip Brekalo, il quale però è tornato dalle fatiche con la sua Nazionale solo mercoledì.

Brekalo, due spezzoni in Nazionale

Per fortuna di Juric, il croato non si è sfiancato. In due partite, contro Cipro e Slovacchia, ha messo assieme appena una cinquantina di minuti. Meglio così per il Toro, che non può prescindere dalla sua brillantezza, a maggior ragione in un attacco azzoppato dagli infortuni.

Brekalo si è imposto, per qualità, come titolare indiscusso nel 3-4-2-1 di Juric. A Venezia ha siglato il primo gol, in tutte le partite ha portato pericoli. Uno come lui, tra le linee, è fondamentale. A Napoli non avrà neanche un cambio all’altezza, in panchina, a meno di recuperi lampo. È una responsabilità in più, visto che l’emergenza impera.