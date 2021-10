Ivan Juric presenterà alla stampa la partita di Serie A contro il Napoli: ma sono tante le questioni aperte, dal rinnovo di Belotti alla situazione degli infortunati

La forza di Juric sta anche nell’impatto che ha fuori dal campo, sulla struttura del Torino. Lo ha riconosciuto anche il dt Davide Vagnati, in un’intervista rilasciata alla Stampa all’inizio della sosta per le Nazionali. Il ragionamento del dirigente partiva da quello sfogo del tecnico prima e dopo la partita contro la Fiorentina: una conferenza stampa e due interviste che improvvisamente generarono un terremoto. Ivan sa incidere, con le parole. Per questo, in vista della sfida contro il Napoli di domenica (ore 18), la conferenza della vigilia sarà un passaggio cruciale: indicherà i temi salienti, sottolineerà le difficoltà e i punti forti di un Toro che torna in campo a due settimane dalla sconfitta nel derby. E dopo una sosta che ha portato a galla diverse questioni ancora aperte.

Belotti al centro della scena

L’appuntamento del “Grande Torino” sarà di mattina – ore 10.30 -, poco prima della partenza della squadra per Napoli. Tanti, i temi sul tavolo. Da Juric è atteso un commento in primis sulla gestione di Belotti, la cui situazione contrattuale è finita al centro del dibattito dopo le parole di Cairo al Festival dello Sport (“Non credo voglia firmare il rinnovo”). Il Gallo tra l’altro è tornato a disposizione e sarà della partita, da capire se a gara in corso o già dall’inizio.

Il terremoto nello staff medico e gli infortunati

Poi, sarà inevitabile una dichiarazione sullo staff medico, che proprio Juric aveva pubblicamente criticato e che ora ha subito tre cambiamenti a cascata, con l’ingresso di Salvucci e la promozione di Mozzone dopo l’addio – con dimissioni – dell’ex responsabile sanitario, Minafra. E da lì, inevitabilmente, ci sarà da spiegare la situazione degli infortunati: partendo da Pobega, Praet e Pjaca, i primi due sulla via del recupero, l’altro più attardato. Non sarà banale, insomma, la conferenza stampa della vigilia. La lunga pausa ha portato a galla diverse questioni, tutte da approfondire.