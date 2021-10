A quasi una settimana dall’addio del dottor Paolo Minafra, il Torino ha scelto il dottor Marco Salvucci come nuovo Responsabile sanitario

Sarà il dottor Marco Salvucci il nuovo Responsabile sanitario del Torino. A circa una settimana dall’addio turbolento del dottor Paolo Minafra, dimessosi dopo lo sfogo post-derby di Ivan Juric (ma si erano registrati già diversi scontri tra i due anche nelle settimane precedenti), la società granata ha individuato il suo sostituto: per il dottor Marco Salvucci si tratta di un ritorno al Toro, visto che nella stagione 2015/2016 ha svolto il ruolo di medico sociale proprio della società granata, negli ultimi anni ha invece lavorato per la Juventus, come Responsabile dell’area sanitaria della formazione Under 23.

Chi è il dottor Marco Salvucci

Laureato all’Università di Milano e specializzato in Medicina dello Sport, nel 2012 si è avvicinato al mondo del calcio venendo assunto come Responsabile Medico della Prima squadra del Novara, ha poi lavorato al Varese, allo Spezia e nel 2015 è approdato la prima volta al Torino. Dopo una stagione in granata è passato all’Alessandria, assumendo nuovamente la carica di Responsabile sanitario della Prima squadra. Poi due anni alla Juventus Under 23 prima della pausa dal mondo del calcio anche se in qualche modo il legame con il mondo bianconero è rimasto, visto che tra i vari studi dove riceve per le visite private c’è anche il J Medical. Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare la sua seconda esperienza al Torino, anche se stavolta con un ruolo diverso.