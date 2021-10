L’infortunio è quasi alle spalle: per Praet aumento dei carichi e rientro graduale con i compagni. E poi sul campo

Corsa rallentata per il Torino di Juric prima della pausa Nazionali. Il rendimento dei granata è calato negli ultimi match, e così la squadra ha buttato al vento diversi punti nei finali di gara. Oltre a qualche regalo di troppo, hanno poi pagato le numerose assenze. Tante le scelte obbligate per il tecnico granata, che si è ritrovato senza alcuni dei pezzi del puzzle più importanti per la costruzione di gioco. Tra questi anche Praet, costretto a lasciare il campo prematuramente contro il Sassuolo a causa di un problema fisico. Il belga però è pronto a tornare: l’infortunio è quasi alle spalle e il trequartista potrà a breve tornare a disposizione.

Toro, Praet sempre più vicino alla guarigione

Il lavoro svolto durante la pausa ha permesso oltre a Belotti anche al centrocampista belga di fare passi in avanti. Nella giornata di ieri sono stati svolti alcuni accertamenti strumentali ed è il giocatore che ha esternato una fase maggiormente avanzata di guarigione. La sua lesione al flessore sinistro potrebbe perciò finire presto archiviata, permettendogli di tornare finalmente a calpestare il rettangolo verde. Napoli o Genoa: Praet ha comunque un obiettivo e Juric non può che esserne contento.

Toro, con Praet in campo due vittorie

Arrivato a stagione iniziata, Praet è stato impiegato solamente contro Salernitana e Sassuolo, gli unici match di campioanto vinti dai granata. La sua qualità a centrocampo ha fatto la differenza e la speranza è di rivederlo presto a fare ciò che gli riesce meglio, soprattutto visto il tour de force che attende la squadra. Juric conta anche su di lui per riportare il Toro dove gli compete. La prossima avversaria nel mirino è la capolista: tocca al Napoli di Spalletti, in grado di far male a tutti fino ad ora. Se è difficile rivedere i belga già contro i partenopei, si attendono ulteriori buone notizie per il Genoa.