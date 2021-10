Calciomercato Torino / Cairo critica la prassi dell’addio a zero, mentre la trattativa con Belotti è a un punto morto. E verso gennaio…

Andrea Belotti è il centro di gravità permanente di ogni discorso sul Torino, negli ultimi tre giorni. Non fanno eccezione, naturalmente, quelle dichiarazioni di Urbano Cairo – le più recenti – dal Festival dello Sport. Parlando in generale, il patron si è ritrovato a parlare di se stesso: “Con la pandemia i club hanno perso tanto ma i giocatori vogliono di più e vanno in scadenza. Questo non è giusto: le società investono molto e dovrebbero avere una forma di indennizzo”. Ogni riferimento al Gallo, se non è voluto, è perlomeno conseguenza di un lapsus. Il capitano andrà in scadenza nel giugno 2022 e, per stessa ammissione di Cairo, non sembra aver intenzione di firmare il lauto rinnovo offertogli, che è poi un contratto di quattro anni a 3,2 milioni più bonus vari.

Belotti, senza rinnovo a gennaio Cairo proverà a venderlo

Il presidente del Toro non si è ancora arreso e attenderà ancora un eventuale cambio d’indirizzo del calciatore, senza però alzare ulteriormente una proposta che già ritiene ampiamente generosa. Però sa anche che un tempo della partita si giocherà a gennaio. Col mercato aperto e Belotti in scadenza di contratto, sarà quella l’ultima finestra utile per incassare qualcosa dall’addio del 9 di Calcinate. E’ lo scenario più complesso, quest’ultimo, perché sarà difficile trovare una pretendente disposta a spendere qualche milione con la prospettiva di acquistarlo gratis di lì a pochi mesi. Il Toro comunque ci proverà, se pure l’ultima mediazione con Belotti dovesse fallire.

A Napoli, Juric ritroverà il Gallo

Intanto il Gallo è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, al Filadelfia. Juric lo avrà a disposizione per la trasferta di Napoli, tra una settimana. Sebbene il suo futuro appaia sempre più lontano da Torino, Belotti rientrerà presto tra i titolari, a meno che non cambi l’attuale indirizzo della società. Ma è da vedere quanto il braccio di ferro con Cairo impatterà sulle sue prestazioni.