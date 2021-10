Calciomercato Torino / L’Inter, interessata al Gallo già in estate, potrebbe rifarsi sotto nella sessione di gennaio

Belotti è tornato ma non si finisce mai di parlare del suo futuro. Di rientro dall’infortunio ma sempre più distante da un futuro tinto ancora di granata? Può darsi. La questione di rinnovo, sotto la lente di ingrandimento ormai da tempo, è stata protratta nel tempo più a lungo del previsto, senza che siano arrivate risposte definitive. Il capitano del Toro non ha infatti ancora dichiarato il proprio volere. E a gennaio potrebbe farsi viva quella stessa Inter che nell’ultima sessione era sembrata vicina. Prima che Juric chiudesse ogni discorso: “Non sarebbe andato via nemmeno se i club si fossero messi d’accordo”, aveva sentenziato. Lui che da Belotti aveva ricevuto la “parola”.

Belotti nel mirino dell’Inter già ad agosto

La doppia cifra sempre assicurata unita alla sua propensione al sacrificio ed al suo senso del gol, fanno gola a tanti. Tra questi, l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri, campioni d’Italia in carica ed attualmente terzi in classifica, avevano già mostrato il proprio interesse nei confronti di Belotti in estate con la partenza di Lukaku. Il Gallo è però poi rimasto in granata, beffato da Dzeko. In caso di qualche addio potrebbero tornare sui propri passi e rifarsi sotto.

Toro, ultimi tentativi per far cambiare idea al Gallo

Le parole di Cairo sul rinnovo lasciano poco spazio ai dubbo. La voglia di firmare secondo il presidente del club granata è poca, a differenza di quella di cambiare aria. L’Inter è la prima delle pretendenti, che però sono molteplici e che potrebbero voler attendere di averlo a zero. Il Toro tenterà il tutto per tutto di fargli cambiare idea o di piazzarlo in modo da guadagnarci qualcosa. Seppur difficile da portare a buon fine perciò, il tentativo di lasciar partire Belotti a gennaio non è da eslcudere.