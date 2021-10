Il presidente Cairo ha parlato del futuro di Belotti durante il Festival dello Sport di Trento: “Non credo firmerà”

Mentre si trovava al Festival di Trento, evento che ha preso il via oggi, il presidente Cairo ha parlato del rinnovo di Belotti. “Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare”, ha spiegato ai giornalisti presenti il patron granata. “Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla”, ha concluso.