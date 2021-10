Il dt del Torino rivendica la scelta di puntare su Milinkovic-Savic: il rendimento del portiere è stato finora positivo

La questione portiere ha tenuto banco per tutta l’estate: l’addio di Sirigu e la scelta di non puntare su un alto profilo avevo diviso la tifoseria. Anche perché nelle sue precedenti esperienze, comprese anche le parentesi granata, Vanja Milinkovic-Savic non aveva mai dato l’impressione di poter essere così affidabile. Al contrario, errori e indecisioni, oltre alle puntuali bocciature – che fosse la Spal o l’Ascoli, il Torino o lo Standard Liegi – sembravano portare la sua carriera in una direzione diversa e non di certo verso una titolarità nel campionato di Serie A.

Vagnati: “La sua crescita? Me la aspettavo”

Diverso è stato il suo destino quando il Toro ha scelto di non investire su un portiere ma di promuovere quello che la scorsa stagione era stato il secondo di Sirigu. “Conoscendolo per me si poteva scommettere su di lui. Se mi aspettavo una crescita così? Sì, e l’ho detto a Juric prima del ritiro estivo”, ha precisato a La Stampa il dt Vagnati analizzando una prima parte di stagione che per il portiere serbo è stata certamente posiitiva.

La stagione di Milinkovic-Savic

Errori clamorosi non ne ha fatti, Milinkovic-Savic, facendo correre però di tanto in tanto qualche brivido lungo la schiena dei tifosi, per eccesso di sicurezza. Parate decisive – col Venezia nel finale per citare la più recente – e una che non è servita a non perdere il derby, prima del gol di Locatelli. Ben di più di quello che una piazza esigente (e preoccupata) si sarebbe aspettato.