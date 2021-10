Il presidente ha confermato la volontà di Belotti di non firmare il rinnovo di contratto: le parole di Cairo tradiscono il fastidio per il no del Gallo

Era il mese di luglio: Belotti non era ancora rientrato dalle vacanze dopo l’Europeo e si parlava senza sosta del suo rinnovo di contratto, della possibilità di vederlo o meno con la maglia granata nella stagione successiva. Ed è stato allora che il presidente Cairo ha parlato per la prima volta dell’offerta (“importante”) presentata al capitano del Torino. Offerta che ad oggi – due mesi e mezzo dopo – non è stata presa in considerazione. E probabilmente non lo sarà mai: lo aveva anticipato già Juric ad inizio campionato, facendo trapelare l’intenzione del Gallo di aspettare la fine della stagione e poi…chissà.

Torino, il silenzio di Belotti (per ora)

La peggiore delle ipotesi per la proprietà, il non rinnovo: motivo per cui ieri Cairo è tornato a parlare della questione con toni che non lasciano alcun dubbio sullo stato d’animo del presidente di fronte ad un rifiuto che già divide la tifoseria. Frasi che probabilmente non riceveranno risposta perché da quando è rientrato al Torino Belotti non ha mai affrontato la questione. Ha risposto in campo, per quanto gli è stato possibile prima dell’infortunio, lasciando che ogni presa di posizione spettasse al massimo alla controparte, in questo caso al club. “Non credo firmerà, non posso costringerlo”, ha ripetuto ieri il presidente, ben cosciente – o non lo avrebbe detto pubblicamente – del fatto che tra il Gallo e il Torino finirà tutto alla naturale scadenza del contratto.