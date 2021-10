In questo inizio di campionato Vojvoda fatica a trovare spazio in campo, per il kosovaro solo 3 presenze fin qui

Mergim Vojvoda ora è impegnato con la sua Nazionale, il Kosovo con il quale dovrà affrontare prima la Svezia e poi la Georgia. Ma quando tornerà al Filadelfia vorrà sicuramente convincere il tecnico Juric a concedergli più spazio in campo. In questo avvio di campionato il numero 27 del Toro ha raccolto soltanto 3 presenze, per un totale di 63’ minuti passati in campo. Essendo così insieme a Baselli, che ha collezionato solo 2 presenze, uno dei giocatori che fino ad oggi ha collezionato meno minutaggio in campo. La voglia di svoltare da parte di Vojvoda è tanta ma non sarà facile scalare le gerarchie e superare la concorrenza di Singo.

Vojvoda dovrà sgomitare per superare Singo nelle gerarchie

Singo, che ha conquistato Juric fin dai primi giorni di lavoro prima al Filadelfia poi a Santa Cristina in Valgardena, è una certezza per il tecnico croato. Infatti, il difensore ivoriano è sempre sceso in campo portando a casa tutte le volte ottime prestazioni. Proprio per questo per Vojvoda sarà molto complicato provare a scavalcare il compagno di reparto nelle gerarchie. Toccherà al numero 27 granata, attraverso l’impegno che metterà e dimostrerà negli allenamenti, cercare di stupire l’ex tecnico dell’Hellas Verona. Per il momento Singo rimane in pole position. La differenza tra i due nel match contro il Venezia, dopo che si sono dati il cambio, si è vista e non poco.