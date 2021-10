Il presidente Cairo in occasione del quarto Festival dello Sport di Trento si è soffermato a parlare del Toro

Il presidente Urbano Cairo, in occasione dell’apertura del quarto Festival dello Sport che si svolge a Trento, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato che sta conducendo il Toro e ha speso anche qualche parola su Juric. Il numero 1 granata ha dichiarato: “Faccio un bilancio positivo di questo inizio, si è visto un cambio di marcia, un Toro che ha giocato in modo diverso, più aggressivo. Nel recupero palla siamo al terzo posto vicini all’Atalanta che fa di questo il suo mantra. Ho visto tante buone cose– continua il presidente Cairo- il mister sta facendo un buon lavoro, i giocatori hanno risposto positivamente, la società sta cercando di mettere tutti in condizione di avere quello che serve. Anzi, forse ci manca qualche punto ma si sono viste cose buone ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha assimilato molto di quello che ha in mente Juric ma potrà farlo di più col passare del tempo. Abbiamo avuto degli infortunati, nell’ultima partita ce ne erano cinque in attacco e non c’era la possibilità di fare i cambi che il mister avrebbe voluto. Il mister – conclude il presidente del Toro- ha idee chiare e gioco preciso, la squadra l’ha assimilato in modo importante”.