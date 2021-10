Rincon e Sanabria avranno gli ultimi impegni con le Nazionali nella notte tra giovedì e venerdì: salteranno l’intera preparazione

Il campionato ha lasciato spazio alle Nazionali. Durante questa pausa Ivan Juric continua a lavorare al Filadelfia per preparare la complicata trasferta contro il Napoli capolista, in programma domenica 17 ottobre, con un problema in testa. Infatti, è a rischio la presenza di Rincon e Sanabria che con le rispettive Nazionali, il Venezuela e il Paraguay, giocheranno l’ultima partita nella notte tra giovedì e venerdì, mentre i granata partiranno sabato alle volte di Napoli. Il tecnico croato sta pensando a come non far pesare le assenze di questi due giocatori nella sfida contro la squadra di Spalletti. Un match complicato contro la squadra che attualmente guida la classica con 21 punti. Match nel quale il Toro cercherà di rialzarsi dopo la sconfitta nel derby.

Sanabria costretto agli straordinari

Quindi nessuna tregua per Sanabria che in questo inizio di campionato è stato costretto a fare gli straordinari, date le assenze di Belotti e Zaza. L’attaccante paraguaiano dalla sfida contro il Sassuolo è sempre sceso in campo e adesso è impegnato con la sua Nazionale. Per Sanabria l’ultimo impegno con la sua Nazionale inizierà alle 22:00 di giovedì 14, quando affronterà la Bolivia. Mentre l’ultimo match per il Venezuela di Rincon inizierà alle 2:00 di notte di venerdì 15, quando El General si troverà contro il Cile.