Al Festival dello Sport di Trento, Cairo e Mihajlovic hanno ripercorso le due stagioni di Miha al Torino. E c’è stato un siparietto…

Entrambi sul palco, per parlare anche di Torino. Sinisa Mihajlovic e Urbano Cairo si sono trovati a ripercorrere l’avventura in granata durante il Festival dello Sport in corso a Trento. Non è mancato il siparietto, però. Dopo aver ricordato il “gioco spumeggiante” di quello che allora era il suo allenatore, il presidente del Toro ha poi ricordato un episodio risalente al mercato di gennaio del 2017: “Il mister si era fissato che voleva prendere un calciatore in particolare, che però costava molto ma non era giovane, aveva già 28, 29 anni (il riferimento è probabilmente a Lucas Castro, che il Toro trattò in quella sessione). Non ci faceva fare il salto di qualità. C’è stata un po’ di frizione, poi abbiamo chiarito. Alla fine quell’anno facemmo il nono posto, per raggiungere l’Europa mancavano pochi punti…”. A quel punto è intervenuto Mihajlovic: “Mancava quel giocatore!“. Risate e applausi, anche di Cairo che replica: “Lo volevi proprio eh?”.