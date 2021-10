Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Stampa

Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha concesso una lunga intervista esclusiva a La Stampa. Per prima cosa il dirigente granata è tornato sullo sfogo avuto da Juric in estate, nelle conferenze stampa prima e dopo la partita contro la Fiorentina. “Juric ha voluto dare una scossa. A noi il compito di metterlo nelle migliori condizioni possibili per lavorare. Quando prendi uno come lui sai di prendere un allenatore con certe caratteristiche, anche fuori dal campo: la forza di Juric è proprio questa e noi lo sapevamo”. E sulle trattative concluse in extremis: “Ma che colpa abbiamo se Brekalo o Praet te li danno tardi?”

Vagnati: “Belotti? Sul rinnovo non ci sono novità”

Vagnati non si è sbilanciato riguardo agli obiettivi del Torino. “Adesso chi ci incontra non lo fa volentieri. ‘Ci tocca giocare contro di loro…” pensano i nostri avversari. Parte sinistra della classifica? Andiamo per gradi: quello che conta è vedere una squadra già con un’anima diversa rispetto al recente passato. Le prime partite hanno detto questo”.

Il direttore tecnico ha poi parlato del recupero di Belotti: “Dopo la sosta dovremmo riaverlo a disposizione: non ha avuto un’infrazione al perone, ma un ematoma che lo ha tormentato”. E sulla trattativa per il rinnovo del contratto ha aggiunto: “Sul rinnovo non ci sono novità, aspettiamo che torni protagonista: la nostra offerta la conosce”.

Vagnati ha poi rigettato le accuse che il Torino si sia trasformato in una succursale della Spal. “Non è vero: dalla Spal è arrivato solo Berisha. Se vi riferite al Responsabile del Settore giovanile Ludergnani, vi garantisco che lo cercavano in tanti”.