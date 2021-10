Calciomercato Torino / In estate, Sofyan Amrabat non arrivò al Toro a causa delle mancate cessioni: a gennaio Vagnati può riprovarci

Fu concreto, ad agosto, il tentativo del Torino per Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina, manco a dirlo, è un pupillo di Ivan Juric, che ha lavorato con lui all’Hellas Verona e lo giudica perfetto per la mediana a due del suo 3-4-2-1. Per questo, in estate, l’allenatore lo avrebbe voluto in granata per aggiungere chili e dinamismo al suo centrocampo. Il direttore dell’area tecnica, Vagnati, ci provò a pochi giorni dal gong, sperando di strappare un accordo favorevole. Poi non se ne fece nulla, più di tutti per un motivo: nonostante qualche timido interessamento, né Rincon né Baselli si sono accasati altrove. E senza cessioni non c’era spazio per un nuovo arrivo.

Ma il Toro deve comunque fargli spazio

La stessa situazione potrebbe verificarsi a gennaio. Il Torino potrebbe riprovarci, soprattutto se Amrabat non dovesse ottenere più spazio da Vincenzo Italiano. Nella Fiorentina, fin qui, il marocchino ha fatto la riserva, guadagnando solo quattro spezzoni nelle prime uscite stagionali. Un incentivo per spingere il club proprietario del cartellino a cederlo. Il Toro, ad ogni modo, dovrebbe comunque fargli posto, cedendo almeno uno tra Rincon e Baselli.