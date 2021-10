Belotti tornerà a giorni dopo l’infortunio e le parole di Cairo: ora Juric dovrà gestirlo, consapevole che il rinnovo è quasi impossibile

A parlar di futuro rischia di sfuggire il senso del presente. Andrea Belotti, forse, non resterà al Torino dopo il prossimo giugno, ma da qui al giorno della scadenza del contratto attualmente in essere c’è una stagione intera. Come la gestiranno il club e il suo capitano, soprattutto alla luce delle parole del presidente Cairo? Partiamo proprio da qui. Incalzato sul tema, il patron si è lasciato sfuggire questa frase: “Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla”.

Belotti, l’addio a zero è la pista più concreta

Intendiamoci, non è stata una sorpresa. Piuttosto è stato come dire a un bambino di otto anni che, purtroppo, Babbo Natale non esiste: lui già lo immaginava, qualche compagno di scuola glielo aveva sommessamente fatto notare e lui aveva raccolto prove insufficienti per testimoniare il contrario. Sentirselo dire senza veli, però, è comunque la perdita dell’innocenza. Ora non c’è più nulla da nascondere: l’addio a zero di Belotti al Toro è la possibilità più concreta tra quelle possibili.

Il Torino non può permettersi un caso

I tempi e i modi dell’uscita di Cairo non sono più modificabili. Ora c’è una gestione da non sbagliare, perché il Torino non può permettersi un caso. Ora il Gallo si sta allenando a parte e avvicina il rientro di giorno in giorno. Sarà Juric, poi, a decidere quando e come gettarlo nella mischia. Il ruolo dell’allenatore sarà fondamentale in questa situazione di stallo tra il calciatore e la società. Il tecnico, fin qui, ha sempre difeso il capitano, elogiando la sua grande motivazione e descrivendolo come fidelizzato alla causa, seppur incerto sul futuro.

Ora vaglierà prima il suo stato fisico e poi quello psicologico, per capire se – ad esempio – già a Napoli potrà tornare tra i convocati. È da capire se l’uscita pubblica di Cairo ha avuto, o meno, un impatto su Belotti. Se prima attorno a lui c’era il silenzio più assoluto, ora si è scatenato un tam tam di voci e indiscrezioni. Rimettersi in gioco adesso è una bella sfida.