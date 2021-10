Nicolas Nkoulou ha trovato una nuova squadra: dopo l’addio al Torino il difensore è pronto a trasferirsi al Watford

Nicolas Nkoulou ha finalmente trovato una nuova squadra: il difensore è infatti pronto a firmare con il Watford che ha da poco assunto come nuovo allenatore Claudio Ranieri. Il difensore camerunese, dopo l’addio al Torino al termine della scorsa stagione, era rimasto per tutta la squadra senza squadra, nonostante alcuni contatti con Genoa, Spezia e altre squadre straniere. Ora l’ex numero 33 granata ha trovato un’intesa con il Watford e riparte dalla Premier League: per il centrale è la prima esperienza in Inghilterra. Al momento resta ancora svincolato Iago Falque, che aveva risolto il proprio contratto con il Torino subito dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato.