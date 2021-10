Calciomercato Torino / Il ds Vagnati ha fallito più volte sulle cessioni: a gennaio l’obiettivo sarà (di nuovo) fare pulizia degli esuberi

Se non è l’ultima chance poco ci manca. Davide Vagnati ha di fronte meno di tre mesi per preparare il terreno e poi cedere chi già ad agosto avrebbe dovuto salutare il Torino. I nomi sono noti: da Rincon a Verdi, passando per Baselli e in parte pure per Izzo. Tutti giocatori che in estate hanno solo sfiorato l’addio, salvo poi rimanere con poche chance (ad oggi) di mettersi in mostra. Non è solo una questione di costi – tutti i citati hanno stipendi ingenti -, ma di progettualità. Ci spieghiamo.

Poco funzionali e non in linea col progetto Juric

Rincon e Baselli (che è in scadenza a fine stagione), in questo momento, sono le ultime risorse di un centrocampo che sta puntando sulla freschezza di Mandragora e Pobega, innanzitutto. Hanno caratteristiche che mal si conciliano con le idee di Juric: l’uno è un incontrista di grinta ma poco dinamico – non un Amrabat, insomma -, l’altro è una mezzala reduce da diversi infortuni, più adatto alla mediana a tre che a due.

Poi c’è Verdi, che è partito con qualche chance di rivalutarsi ma l’ha persa con l’arrivo di Praet e Brekalo: può fare la mezzapunta di scorta, ma contendendosi il ruolo anche con Pjaca. Non ha mai convinto Juric e cederlo, vista la distanza da quell’investimento di 21,4 milioni del 2019, potrebbe essere meno complicato. Infine ecco Izzo, che per caratteristiche tecniche sarebbe anche perfetto per la difesa a tre di Juric, ma non ha più un saldo rapporto di fiducia con la società: a gennaio potrebbe tornare in auge quello scambio con Walukiewicz di cui tanto si era parlato in estate.

Così il Torino può crescere

Giocatori con caratteristiche tecniche e tattiche adeguate e con un’alta fidelizzazione al progetto: queste sono le caratteristiche che Juric reputa necessarie per crescere come società. Lo ha fatto capire a Vagnati, che a gennaio deve agire, innanzitutto cedendo chi è in esubero ormai da mesi. Poi si parlerà delle entrate: “Questa squadra può crescere tanto mettendo un po’ di giocatori ancora più forti”, diceva Juric prima del derby. Giocatori sulla scia di Zima, Pobega, Mandragora o Brekalo, con qualità e fame.